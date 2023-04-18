Бавария заинтересована в нападающем Лилля

Бавария намерена усилить атакующую линию следующим летом.

Как сообщает Sky Spord Deutschland, мюнхенцы выразили заинтересованность в форварде Лилля Джонатане Дэвиде. Потенциальная сумма трансфера остается неизвестной.

Контракт канадца с "догами" истекает через два с половиной года. Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Дэвида 20 голов и 4 результативные передачи в чемпионате Франции за 30 матчей.

Напомним, ранееБавария выразила заинтересованность в Харри Кейне.