Бавария заинтересована в нападающем Лилля
Джонатан Дэвид может сменить клубную прописку.
Бавария намерена усилить атакующую линию следующим летом.
Как сообщает Sky Spord Deutschland, мюнхенцы выразили заинтересованность в форварде Лилля Джонатане Дэвиде. Потенциальная сумма трансфера остается неизвестной.
Контракт канадца с "догами" истекает через два с половиной года. Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.
В текущем сезоне на счету Дэвида 20 голов и 4 результативные передачи в чемпионате Франции за 30 матчей.
Напомним, ранееБавария выразила заинтересованность в Харри Кейне.