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Бавария заинтересована в нападающем Лилля

Джонатан Дэвид может сменить клубную прописку.
Сегодня, 15:59
Джонатан Дэвид / Getty Images
Джонатан Дэвид / Getty Images

Бавария намерена усилить атакующую линию следующим летом.

Как сообщает Sky Spord Deutschland, мюнхенцы выразили заинтересованность в форварде Лилля Джонатане Дэвиде. Потенциальная сумма трансфера остается неизвестной.

Контракт канадца с "догами" истекает через два с половиной года. Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро.

В текущем сезоне на счету Дэвида 20 голов и 4 результативные передачи в чемпионате Франции за 30 матчей.

Напомним, ранееБавария выразила заинтересованность в Харри Кейне.


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