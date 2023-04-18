Испанские арбитры намерены бойкотировать матчи Ла Лиги

Местные представители футбольной фемиды страдают от критики в их адрес.

В испанском футболе намечается забастовка арбитров, работающих в первом и втором дивизионе.

Как сообщает издание COPE, рефери устали от критики и вражеских настроений в свой адрес.

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Последней каплей стал инцидент в Сеуте, когда група игроков молодежной команды Попильяс накинулись на судью матча против Калавери, а после поединка побили его за стадионом.

В ближайшее время арбитры встретятся, чтобы обсудить возможность бойкота, который приведет к остановке матчей Ла Лиги и Сегунды на неопределенное время.