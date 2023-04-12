Полесье расторгло контракт с игроком, толкнувшим девушку-арбитра

Полесье официально объявило о расторжении контракта с защитником Вадимом Черваком, который толкнул девушку-арбитра в недавнем матче Первой лиги с запорожским Металлургом (1:2).

После инцидента, к которому был причастен игрок житомирской команды, руководство клуба совместно с тренерским штабом приняло решение о досрочном прекращении сотрудничества с футболистом.

"Официальная позиция футбольного клуба Полесье - клуб считает подобное поведение недопустимым, клуб не терпит и не принимает каких-либо проявлений физического воздействия на всех участников матча, персонал клубов-соперников или бригады арбитров", - говорится в заявлении на официальном сайте житомирского клуба.

Напомним, что в упомянутом матче защитник Полесья Червак толкнул в спину главного арбитра встречи Софию Причину, после ее решения не назначать пенальти в ворота Металлурга. После поединка футболисту пришлось извиняться за свое поведение перед девушкой-рефери.