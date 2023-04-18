Агент Камавинги высказался о возможном переходе в Арсенал

Агент хавбека Реала Эдуардо Камавинги выступил с заявлением касаемо будущего своего подопечного.

"Камавинга любил Реал и считал такой переход серьезным вызовом, и Реал тоже хотел его подписать, так что все было просто. С Реалом очень приятно работать. Когда он хочет кого-то подписать, а игрок хочет туда перейти, все элементарно.

Я никогда не обсуждаю контракты. Думаю, мы пообщаемся с клубом на эту тему в подходящее время. Эдуардо хочет играть за Реал, носить эту футболку до конца карьеры. Никаких проблем с Реалом не возникнет. Мы сядем и, уверен, обо всем договоримся.

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Переход в Арсенал? Это чушь, такого быть не могло. Камавинга никогда не думал о том, чтобы играть за другую команду, а Реал его не отпустил бы. Игрок станет одной из звезд Реала в будущем, так зачем уходить? Все это чушь", – заявил Джонатан Барнетт в интервью Goal.

В текущем сезоне на счету 20-летнего француза один ассист в 29 матчах Ла Лиги.