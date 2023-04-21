iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Послал босса: Тухель не пустил владельца Челси в раздевалку перед своим увольнением

Немецкий специалист попросил уважения от руководства, но потом за это поплатился.
Сегодня, 11:52
Томас Тухель / Getty Images
Томас Тухель / Getty Images

Лондонский Челси получил нового владельца прошлым летом, которым стал Тодд Боэли. За время его работы уже сменилось четыре тренера, первым был уволен Томас Тухель.

Как сообщает TalkSport, немецкий специалист был уволен из Челси вскоре после того, как не разрешил владельцу клуба Тодду Боэли зайти в раздевалку команды в перерыве матча против Вест Хэма.

Читай также: Атлетико опасается, что Челси не выкупит Фелиша

По информации источника, Боэли хотел посетить раздевалку вместе со своей компанией, в которой находились дети. Тухель отказался это делать, ведь хотел серьезно поговорить с игроками.

Отметим, что в следующей игре Челси проиграл Динамо Загреб, после чего немец был уволен.

Ранее сообщалось, что Челси провел переговоры с Почеттино относительно потенциального сотрудничества.


Статьи по теме

Бывшая девушка Чилуэлла похвасталась загаром в бикини, показав чего не хватает игроку Челси Бывшая девушка Чилуэлла похвасталась загаром в бикини, показав чего не хватает игроку Челси
Клуб из Саудовской Аравии приготовил выгодное предложение для Модрича Клуб из Саудовской Аравии приготовил выгодное предложение для Модрича
"Он бредит": Хэйни - о словах Ломаченко про его непобежденость "Он бредит": Хэйни - о словах Ломаченко про его непобежденость
Роналду избежал наказания за непристойный жест Роналду избежал наказания за непристойный жест
Помочь журналистам

Видео

Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы
Севилья - Манчестер Юнайтед 3:0 видео голов и лучших моментов матча Лиги Европы

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Сэлби одолел Селта, Мерфи уступил Цзяхуэю
просмотров

Последние новости

Европа13:26
Бывшая девушка Чилуэлла похвасталась загаром в бикини, показав чего не хватает игроку Челси
Другие страны12:56
Клуб из Саудовской Аравии приготовил выгодное предложение для Модрича
Бокс12:54
"Он бредит": Хэйни - о словах Ломаченко про его непобежденость
Другие страны12:29
Роналду избежал наказания за непристойный жест
Киберспорт12:10
IEM Rio 2023: NaVi встретятся с победителем пары Furia - Heroic
Бокс11:58
Менеджер Усика сообщил, когда может состояться бой с Дюбуа
Европа11:52
Послал босса: Тухель не пустил владельца Челси в раздевалку перед своим увольнением
Бокс11:38
"Давайте сделаем это": Уайлдер вызвался на бой с Джошуа, пригрозив нокаутом
НБА11:10
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: базер Дивинченцо возглавил рейтинг
Бокс10:59
Менеджер Усика оценил вероятность проведения вечера бокса с участием всех топ-супертяжеловесов
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK