Послал босса: Тухель не пустил владельца Челси в раздевалку перед своим увольнением

Немецкий специалист попросил уважения от руководства, но потом за это поплатился.

Лондонский Челси получил нового владельца прошлым летом, которым стал Тодд Боэли. За время его работы уже сменилось четыре тренера, первым был уволен Томас Тухель.

Как сообщает TalkSport, немецкий специалист был уволен из Челси вскоре после того, как не разрешил владельцу клуба Тодду Боэли зайти в раздевалку команды в перерыве матча против Вест Хэма.

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По информации источника, Боэли хотел посетить раздевалку вместе со своей компанией, в которой находились дети. Тухель отказался это делать, ведь хотел серьезно поговорить с игроками.

Отметим, что в следующей игре Челси проиграл Динамо Загреб, после чего немец был уволен.

Ранее сообщалось, что Челси провел переговоры с Почеттино относительно потенциального сотрудничества.