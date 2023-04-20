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Челси провел переговоры с Почеттино относительно потенциального сотрудничества

"Пенсионеры" продолжают поиски будущего главного тренера.
Вчера, 21:21
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Челси провел переговоры с бывшим тренером Тоттенхэма и ПСЖ Маусрисио Почеттино насчет возможного назначения аргентинца на должность главного тренера команды, сообщает Sky Sports.

По информации источника, Почеттино входит в список пяти кандидатов на свободную должность.

Сообщается, что в руководстве лондонского клуба восхищаются работой, которую 51-летний аргентинец провел в Тоттенхэме. "Синие" интересовались его доступностью после того, как в сентябре 2022 года с поста тренера был уволен Томас Тухель.

Почеттино желает рассмотреть все доступные варианты продолжения карьеры, ожидая "верной возможности". 

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Напомним, что Маурисио Почеттино остается без работы с июля 2022 года, когда он был уволен с поста тренера ПСЖ. При этом за прошедшие месяцы он отклонил несколько предложений от разных европейских клубов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси АПЛ Маурисио Почеттино

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