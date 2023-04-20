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Энрике более не входит в шорт-лист на пост главного тренера Челси

Похоже, испанец все же возглавит Тоттенхэм.
Сегодня, 11:25
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

Луис Энрике более не считается главным фаворитом на пост главного тренера Челси, сообщает The Telegraph.

После ряда предварительных переговоров с разными специалистами, лондонцы исключили Энрике из кандидатов на должность тренера. Теперь у них другие цели.

Руководство "синих" планирует провести дальнейшие переговоры с Юлианом Нагельсманном и Маурисио Почеттино. Первый оставил после себя приятное впечатление, а аргентинец почти сумел убедить владельцев клуба.

Таким образом Луис Энрике вполне может встать у руля Тоттенхэма, который ранее хотел перехватить испанца у конкурентов

Сообщалось, что Леви сомневается в выборе главного тренера, но его переубедили высокие оценки испанца от окружающих.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси тоттенхэм Луис Энрике

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