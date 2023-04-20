Энрике более не входит в шорт-лист на пост главного тренера Челси

Похоже, испанец все же возглавит Тоттенхэм.

Луис Энрике более не считается главным фаворитом на пост главного тренера Челси, сообщает The Telegraph.

После ряда предварительных переговоров с разными специалистами, лондонцы исключили Энрике из кандидатов на должность тренера. Теперь у них другие цели.

Руководство "синих" планирует провести дальнейшие переговоры с Юлианом Нагельсманном и Маурисио Почеттино. Первый оставил после себя приятное впечатление, а аргентинец почти сумел убедить владельцев клуба.

Таким образом Луис Энрике вполне может встать у руля Тоттенхэма, который ранее хотел перехватить испанца у конкурентов.

Сообщалось, что Леви сомневается в выборе главного тренера, но его переубедили высокие оценки испанца от окружающих.