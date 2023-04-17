Тоттенхэм намерен перехватить главного тренера у другого лондонского клуба

Энрике так или иначе осядет в Лондоне.

Тоттенхэм нацелился на подписание Луиса Энрике в качестве главного тренера, пишет The Telegraph.

Ранее сообщалось, что испанский специалист уже провел переговоры с руководством "синих". Теперь Тоттенхэм также пригласил Энрике на переговоры.

При этом издание подчеркивает, что нет никаких оснований считать, что испанец - главная цель для "шпор", ведь у них в шорт-листе помимо него еще несколько имен.

Также СМИ связывают с Тоттенхэмом Юргена Клинсманна, Венсана Компани и даже Грэма Поттера.

Напомним, что Тоттенхэм также слехнется с Арсеналом за защитника Суонси Натана Вуда.