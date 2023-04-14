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Арсенал поборется с Тоттенхэмом за английского защитника

Натан Вуд может перебраться в один из лондонских клубов.
Сегодня, 20:00
Натан Вуд / Getty Images
Натан Вуд / Getty Images

Арсенал и Тоттенхэм намерены развернуть битву между собой на трансферном рынке.

Лондонские клубы поборятся за молодого центрбэка Суонси Натана Вуда. Об этом сообшил Фабрицио Романо.

Пока неизвестно, сколько будет стоить Вуд для желающих, однако, учитывая то, что его контракт с "лебедями" заканчивается в следующем году, можно сделать вывод, что переплачивать не придется.

В текущем сезоне 20-летний игрок провел 38 поединков в Чемпионшипе, отметившись одной результативной передачей. Transfermarkt оценивает его в 1,2 млн евро.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: тотенхэм Арсенал Лондон

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