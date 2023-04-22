Бавария определилась с судьбой Упамекано после провальных матчей против Манчестер Сити

Манчестер Сити достаточно легко прошел мюнхенскую Баварию на стадии 1/4 финала Лиги чемпионов.

Защитник "ротен" Дайо Упамекано заметно облегчил жизнь англичанам: в первой игре он "привез" второй гол, а в ответной он едва не удалился еще в первом тайме, "подарил" сопернику пенальти, а также не устоял на ногах в самый ответственный момент во время гола Эрлинга Холанда.

Однако, по информации Bayern & Germany, который ссылается на журналиста SPORT1 Керри Хау, руководство Баварии не планирует расставаться с 24-летним французом.

Ошибки футболиста никак не повлияли на его статус в глазах руководства, а потому его продажа даже не рассматривается.

Напомним, что недавние неудачи могут стоить должности Оливеру Кану, чьей работой очень недовольны фанаты клуба.