Бавария может уволить Кана с должности генерального директора

Генеральный директор Баварии Оливер Кан может покинуть клуб. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

В клубе обсуждают будущее генерального директора. Одним из вариантом может стать досрочный уход с нынешнего поста.

Напомним, в конце марта Бавария уволила тренера Юлиана Нагельсманна, которого сменил Томас Тухель. После этого мюнхенцы вылетели из Лиги чемпионов и из Кубка Германии.

Напомним, после 28 туров Бавария занимает первое место, набрав 59 баллов.

Ранее сообщалось, что защитник Баварии хочет покинуть клуб будущим летом.