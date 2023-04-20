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Бавария может уволить Кана с должности генерального директора

Мюнхенцы сомневаются в решениях функционера.
Сегодня, 19:25
Оливер Кан / Getty Images
Оливер Кан / Getty Images

Генеральный директор Баварии Оливер Кан может покинуть клуб. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк.

В клубе обсуждают будущее генерального директора. Одним из вариантом может стать досрочный уход с нынешнего поста.

Напомним, в конце марта Бавария уволила тренера Юлиана Нагельсманна, которого сменил Томас Тухель. После этого мюнхенцы вылетели из Лиги чемпионов и из Кубка Германии.

Напомним, после 28 туров Бавария занимает первое место, набрав 59 баллов.

Ранее сообщалось, что защитник Баварии хочет покинуть клуб будущим летом.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Оливер Кан

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