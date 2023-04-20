Защитник Баварии хочет покинуть клуб будущим летом
Переходя прошлым летом из амстердамского Аякса Нуссаир Мазрауи наверняка рассчитывал стать основным правым защитником мюнхенской Баварии.
Однако реальность оказалась куда суровее: 25-летний марокканец появился на поле всего 20 раз, отыграв 1063 минуты за весь нынешний сезон.
Такая ситуация не устраивает игрока. Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Sky Флориана Плеттенберга, Мазрауи настроен сменить команду во время летнего трансферного окна.
"Я пробился в стартовый состав в первой половине сезона, показал, на что способен, и вернулся после перенесенного перикардита. Сейчас мне кажется, что обо мне забыли, хотя это громко сказано", - заявил Нуссаир.
"Я был игроком основного состава перед чемпионатом мира. Сейчас я в форме и не получаю игрового времени. Я даже не вторая или третья опция. Пока что рано говорить о моих перспективах здесь. Я боец. Но если ситуация останется такой, это не то, чего я хочу. И не то, чего я заслуживаю".
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Защитник может передумать, если до конца сезона он начнет чаще появляться на футбольном поле.