Защитник Баварии хочет покинуть клуб будущим летом

Футболиста не устраивает то, сколько игрового времени он (не) получает.

Переходя прошлым летом из амстердамского Аякса Нуссаир Мазрауи наверняка рассчитывал стать основным правым защитником мюнхенской Баварии.

Однако реальность оказалась куда суровее: 25-летний марокканец появился на поле всего 20 раз, отыграв 1063 минуты за весь нынешний сезон.

Такая ситуация не устраивает игрока. Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Sky Флориана Плеттенберга, Мазрауи настроен сменить команду во время летнего трансферного окна.

"Я пробился в стартовый состав в первой половине сезона, показал, на что способен, и вернулся после перенесенного перикардита. Сейчас мне кажется, что обо мне забыли, хотя это громко сказано", - заявил Нуссаир.

"Я был игроком основного состава перед чемпионатом мира. Сейчас я в форме и не получаю игрового времени. Я даже не вторая или третья опция. Пока что рано говорить о моих перспективах здесь. Я боец. Но если ситуация останется такой, это не то, чего я хочу. И не то, чего я заслуживаю".

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Защитник может передумать, если до конца сезона он начнет чаще появляться на футбольном поле.