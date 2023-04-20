Бавария - Манчестер Сити 1:1: обзор матча и результат игры 19.04.2023

Немецкий клуб так и не сумел сотворить чудо и отыграть голевой дефицит, созданный в первой встрече.

В среду, 19 апреля, в Мюнхене состоялся ответный матч 1/4 финала Лиги чемпионов между Баварией и Манчестер Сити.

Пеп Гвардиола не смог отметить юбилейную игру во главе "горожан" юбилейной победой в турнире.

Антигероем для "ротен" стал Дайо Упамекано. На 18-й минуте француз сбил Эрлинга Холанда, убегавшего один на один с Янном Зоммером. Судья показал ему красную карточку, но затем сразу же ее отменил, так как форвард был в офсайде.

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В середине тайма Упамекано вновь "отличился". Находясь в собственной штрафной, он убрал руки за спину, но прямо перед ударом игрока Сити он зачем-то выставил их. И, естественно, мяч попал в руку.

Главный арбитр назначил пенальти и дал защитнику желтую карточку. Однако Холанд, взявшийся бить пенальти, отправил мяч выше ворот.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

У хозяев поля были хорошие моменты, чтобы попытаться хоть как-то добавить интригу в противостояние (в частности Лерой Сане очень старался против своей бывшей команды). Но ничего не получалось.

Зато Холанд не ушел с поля без гола. Сити убежали в контратаку. Упамекано, будучи перед Холандом, не удержался на ногах и упал. Норвежец в свою очередь мощно пробил мимо Зоммера. И даже прыгнувший Маттейс Де Лигт не помешал Эрлингу.

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Бавария все же не дала Сити победить на ее поле. В конце матча Садио Мане, находясь на линии поля, попытался подать в штрафную. Мяч рикошетом от ноги Аканджи попал защитнику в руку. Арбитр после совета помощника на VAR пошел смотреть повтор, а затем назначил второй пенальти за вечер.

Источник: Getty Images

Киммих, в отличие от Холанда, отправил мяч в сетку, сравняв счет.

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Затем вспыхнули эмоции у Томаса Тухеля, за что тренер был награжден второй желтой - немец отправился на трибуну.

Источник: Getty Images

Уже в добавленное время Мане мог принести своей команде победу, но его удару немного не хватило точности.

В итоге Манчестер Сити хоть и не победил, но получил необходимый ему результат. Команда Гвардиолы в полуфинале, как и годом ранее, встретится с мадридским Реалом.

А у фанатов Баварии будет еще больше вопросов к руководству клуба, в частности к Оливеру Кану и Хасану Салихамиджичу.

Статистика матча Бавария - Манчестер Сити 1/4 финала Лиги чемпионов

Бавария - Манчестер Сити 1:1 (по сумме двух матчей 1:4)

Голы: Киммих, 83 (пен.) - Холанд, 57.

Владение мячом: 55% - 45%

Удары: 16 - 5

Удары в створ: 5 - 2

Фолы: 12 - 11

Ожидаемые голы (xG): 2.32 - 1.41

Бавария: Зоммер - Павар (Станишич, 77), Упамекано, Де Лигт, Канселу (Дэвис, 63) - Киммих, Горецка, Сане (Мане, 63), Мусиала (Мюллер, 71), Коман - Чупо-Мотинг (Тель, 71).

Манчестер Сити: Эдерсон - Аканджи, Диаш, Аке (Ляпорт, 66) - Стоунз, Родри, Силва, Де Брюйне (Уокер, 88), Гюндоган, Грилиш - Холанд (Альварес, 84).

Предупреждения: Канселу, Упамекано, Киммих, Павар, Станишич - Эдерсон, Гюндоган, Аке, Ляпорт.

На 38-й минуте Эрлинг Холанд (Манчестер Сити) не реализовал пенальти.