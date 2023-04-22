Бавария безвольно уступила бывшему клубу Тухеля
В субботу, 22 апреля, Майнц принимал многострадальную Баварию на своем поле в рамках 29-го тура Бундеслиги.
Бавария начала матч с тотального контроля мяча и даже забила быстрый гол, который был отменен из-за офсайда. Однако уже на 29-й минуте матча Садио Мане все же вколотил мяч в сетку по всем правилам.
Первый тайм мюнхенцы закончили с преимуществом в один гол и контрлем мяча в 74%, казалось, что судьба матча решена. Однако футболисчты Майнца так не считали, используя все свои шансы на контратаках, пока наконец на 65-й минуте не удалось сравнять счет.
После этого команда Томаса Тухеля буквально посыпалась, безидейно перекатывая мяч мюнхенцы подарили еще несколько шансов сопернику, который не преминул ими воспользоваться. Бывший клуб Тухеля вышел вперед на 73-й минуте, а на 79-й Карикол установил окончательный счет. Бавария продолжает разочаровывать.
Статистика матча чемпионата Германии Майнц - Бавария
Майнц - Бавария 3:1
Голы: Ажорк, 65, Баррейро, 73, Карикол, 79
xG: 2.14 - 2.09
Владение мячем: 30% - 70%
Удары: 13 - 11
Удары в створ: 4 - 2
Майнц: Центнер - Белль, Ханче-Ольсен, Фернандеш (Хак, 83) - Видмер, Каси (Аарон Мартин, 46), Кор (Штах, 64), Ли Чжэ Сон (Баркок, 77), Баррейро, Ажорк (Ингвартсен, 77), Онисиво
Бавария: Зоммер - Упамекано, де Лигт, Станишич - Жоау Канселу, Горетцка, Киммих (Гравенберх, 75), Дэвис (Мазрауи, 9), Мусиала (Гнабри, 80) - Мюллер (Тель, 75), Мане (Сане, 80)
Предупреждения: Карикол, 57, Кор, 60