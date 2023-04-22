Бавария безвольно уступила бывшему клубу Тухеля

В субботу, 22 апреля, Майнц принимал многострадальную Баварию на своем поле в рамках 29-го тура Бундеслиги.

Бавария начала матч с тотального контроля мяча и даже забила быстрый гол, который был отменен из-за офсайда. Однако уже на 29-й минуте матча Садио Мане все же вколотил мяч в сетку по всем правилам.

Источник: Getty Images

Первый тайм мюнхенцы закончили с преимуществом в один гол и контрлем мяча в 74%, казалось, что судьба матча решена. Однако футболисчты Майнца так не считали, используя все свои шансы на контратаках, пока наконец на 65-й минуте не удалось сравнять счет.

Источник: Getty Images

После этого команда Томаса Тухеля буквально посыпалась, безидейно перекатывая мяч мюнхенцы подарили еще несколько шансов сопернику, который не преминул ими воспользоваться. Бывший клуб Тухеля вышел вперед на 73-й минуте, а на 79-й Карикол установил окончательный счет. Бавария продолжает разочаровывать.

Источник: Getty Images

Статистика матча чемпионата Германии Майнц - Бавария

Майнц - Бавария 3:1

Голы: Ажорк, 65, Баррейро, 73, Карикол, 79

xG: 2.14 - 2.09

Владение мячем: 30% - 70%

Удары: 13 - 11

Удары в створ: 4 - 2

Майнц: Центнер - Белль, Ханче-Ольсен, Фернандеш (Хак, 83) - Видмер, Каси (Аарон Мартин, 46), Кор (Штах, 64), Ли Чжэ Сон (Баркок, 77), Баррейро, Ажорк (Ингвартсен, 77), Онисиво

Бавария: Зоммер - Упамекано, де Лигт, Станишич - Жоау Канселу, Горетцка, Киммих (Гравенберх, 75), Дэвис (Мазрауи, 9), Мусиала (Гнабри, 80) - Мюллер (Тель, 75), Мане (Сане, 80)

Предупреждения: Карикол, 57, Кор, 60