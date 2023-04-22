Кристал Пэлас - Эвертон 0:0: обзор матча и результат игры 22.04.2023

"Орлы" впервые потеряли очки после возвращения Роя Ходжсона, а "ириски" опустились в зону вылета.

В субботу, 22 апреля, Кристал Пэлас в рамках 32-го тура английской Премьер-лиги принимал на своем поле Эвертон.

Соперники не смогли определить победителя, завершив противостояние нулевой ничьей, а лондонская команда впервые потеряла очки при Рое Ходжсоне после трех побед подряд.

После безголевого первого тайма "орлы" во второй половине встречи могли рассчитывать на более успешных результат, но гол Эберечи Эзе был отменен из-за офсайда. Гостям же пришлось доигрывать поединок в меньшинстве после удаления на 80-й минуте Мейсона Холгейта.

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Украинский защитник "ирисок" Виталий Миколенко вышел на поле в стартовом составе и провел весь матч.

Эвертон с 28 очками опустился на 18-е место, в зону вылета, уступая по дополнительным показателям Лестеру. Кристал Пэлас с 37 баллами занимает 12-ю позицию.

Статистика матча Кристал Пэлас - Эвертон 32-го тура чемпионата Англии

Кристал Пэлас - Эвертон 0:0

Владение мячом: 56% - 44%

Удары: 12 - 10

Удары в створ: 2 - 5

Фолы: 12 - 14

Ожидаемые голы (xG): 0.53 - 0.45

Кристал Пэлас: Джонстон - Уорд, Андерсен, Гэхи, Митчелл - Эзе, Дукуре (Миливоевич 78), Шлупп (Хьюз 71) - Олисе, Эдуар (Матета 71), Айю

Эвертон: Пикфорд - Миколенко, Тарковски, Кин, Холгейт - Гейе, Гарнер - Макнил, Ивоби, Грэй (Годфри 81) - Калверт-Льюин (Мопе 90+1)

Предупреждения: Митчелл 27 - Холгейт 37, Калверт-Льюин 63, Холгейт 80

Удаление: Холгейт, 80 (вторая желтая)