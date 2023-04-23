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Клопп: Ливерпуль все еще не борется за попадание в ЛЧ

Наставник клуба не верит в то, что его подопечным удастся вклиниться в гонку за ТОП-4.
Сегодня, 12:22
Юрген Клопп / Getty Images
Юрген Клопп / Getty Images

Вчера, 22 апреля, Ливерпуль добыл непростую победу над Ноттингемом.

Благодаря этому "красные" сократили отрыв от Ньюкасла, идущего на 4 месте до 6 очков (у "сорок" матч в запасе - прим.).

На послематчевой пресс-конференции Юрген Клопп высказался о шансах его подопечных отыграть отставание и попасть в ЛЧ. Немец не думает, что это получится сделать.

"Тяжелый матч против команды с низким блоком. Чрезвычайно сложный первый тайм, не создали много, но и не много позволили сопернику. Это важно. Всегда нужно позитивное начало игры. Позитивный настрой помогает контролировать это.

Жота имел прекрасную возможность после стандарта, но затем Ноттингем усложнил игру своими аутами. Но все голы забили после стандартов, что удивительно. Заслужили на три очка - это самое главное.

Понравилось, что команда не выпала из игры, даже когда Ноттингем создавал весь этот хаос с помощью аутов. Слишком много ситуаций, где не смогли правильно разобраться, но кроме этого я очень доволен многими вещами. Мы пропустили дважды слишком легко. В таких матчах надо контролировать мяч. Не надо форсировать продвижение мяча, а иногда именно этим и занимались.

Откровенно говоря, мы пока не имеет отношения к борьбе за топ-4, но посмотрим через несколько недель. На остальные вещи мы не имеем влияния. Играем матч за матчем, следующий будет с Вест Хэмом - очень тяжелый. Но рад, что снова добыли три очка", - приводит слова Клоппа ВВС.

Напомним, что сейчас Ливерпуль занимает шестую позицию в турнирной таблице АПЛ, имея 50 пунктов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ливерпуль Юрген Клопп

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