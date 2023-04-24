Лидер Наполи оказался в окружении фанатов после победы над Ювентусом

Хвича Кварацхелия покорил сердца болельщиков с первого же сезона.

В воскресенье, 23 апреля, в рамках 31-го тура чемпионата Италии Наполи на выезде встречался с Ювентусом. Неаполитанцам удалось добыть минимальную победу, которая приблизила их к чемпионству.

Вингер Наполи Хвича Кварацхелия проводит свой дебютный сезон в составе команды. За короткое время ему удалось заполучить любовь со стороны фанатов.

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После победы над туринцами болельщики окружили футболистов Наполи, прославляя команду. Фанаты понимают, что чемпионство близко, а значит нужно быть единым как никогда.

Кварацхелия в Instagram-stories опубликовал видео, на котором болельщики сопровождали клубный автобус. Люди пели песни, жгли фаеры и прославляли Неаполь.

В текущем сезоне грузин провел 36 матчей за Наполи во всех турнирах, в которых забил 14 голов и выполнил 16 голевых передач.

Отметим, что Наполи станет чемпионом, если в следующем туре победит Салернитану, а Лацио не выиграет у Интера.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео гола и обзор матча Ювентус - Наполи.