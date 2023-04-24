Реал намерен прописать в новом договоре со своим хавбеком космические отступные
Мадридский клуб хотел бы сохранить Камавингу в своих рядах.
Полузащитник Реала Эдуардо Камавинга может в ближайшие месяцы подписать новый контракт с клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
20-летний футболист сборной Франции хочет остаться в мадридском клубе, несмотря на предложения от многих топ-клубов Европы и Англии в частности.
В свою очередь Реал повысит зарплату Камавинге, увеличив сумму отступных за игрока до 1 млрд евро.
В текущем сезоне на счету хавбека всего один ассист в 30 матчах Ла Лиги.
Ранее сообщалось, что нападающий Реала покинет клуб летом на правах свободного агента.