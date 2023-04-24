Реал намерен прописать в новом договоре со своим хавбеком космические отступные

Мадридский клуб хотел бы сохранить Камавингу в своих рядах.

Полузащитник Реала Эдуардо Камавинга может в ближайшие месяцы подписать новый контракт с клубом. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

20-летний футболист сборной Франции хочет остаться в мадридском клубе, несмотря на предложения от многих топ-клубов Европы и Англии в частности.

В свою очередь Реал повысит зарплату Камавинге, увеличив сумму отступных за игрока до 1 млрд евро.

В текущем сезоне на счету хавбека всего один ассист в 30 матчах Ла Лиги.

Ранее сообщалось, что нападающий Реала покинет клуб летом на правах свободного агента.