"Вечер мечты": Форвард Жироны, который сделал покер в игре с Реалом

Во вторник, 25 апреля, в рамках 31-го тура чемпионата Испании Жирона на своем поле принимала Реал. Хозяева поля сумели выиграть встречу (4:1), а главным героем стал форвард Валентин Кастельянос, оформивший покер.

По словам нападающего, он мечтать не мог, что забьет столько в ворота мадридского гранда за одну игру.

"Вечер мечты. Мы играли против одних из лучших, и я никогда не мог такое представить. Наслаждаюсь победой вместе с нашими болельщиками, моей семьей, людьми в Аргентине и в Мендосе, которые всегда поддерживают меня".

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"Забить Реалу было мечтой, а забить им четыре мяча – такого я даже не представлял. Очень рад, что мы победили. Я рад за всех, за болельщиков, за партнеров", - отметил футболист в интервью Marca.

Напомним, на ISPORT.ua доступно видео голов и обзор матча Жирона - Реал.