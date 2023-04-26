"Нам очень больно": Анчелотти отреагировал на неожиданное поражение Реала от Жироны

Главный тренер Реала Карло Анчелотти проанализировал выездное поражение от Жироны в матче 31-го тура испанской Ла Лиги.

"Сливочные" неожиданно уступили 2:4 каталонской команде, в составе которой покер на свой счет записал нападающий Валентин Кастельянос.

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"Нам не хватало агрессии, когда мы были без мяча, самоотверженности, мы оставляли место для контратак. С мячом игра была хорошей, но без мяча мы давали сопернику слишком много пространства. Они смогли забить два первых гола после двух моментов.

Команда хорошо действовала в обороне. Это необъяснимо, что мы пропускали. Нам не хватало агрессивности в единоборствах, мы оставляли им слишком много свободного пространства.

Безусловно, нам очень больно. Теперь нам нужно как можно скорее подняться", - приводит слова Анчелотти Marca.

Напомним, на ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матч Жирона - Реал (4:2).