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Футбол

Артета: Зинченко и Жезус сразу сказали, что Арсенал может выиграть АПЛ

Наставник Арсенала высказался о бывших футболистах Манчестер Сити.
Сегодня, 08:22
Микель Артета / Getty Images
Микель Артета / Getty Images

Главный тренер Арсенала Микель Артета заявил о том, что его подопечные на старте сезона верили, что могут выиграть чемпионат.

По словам специалиста, новички команды Зинченко и Жезус практически сразу заговорили о победе.

"Они вживаются в команду самым естественным образом. Когда они пришли, а где они играли, всем известно, то через 2-3 недели они сказали: "Мы можем выиграть АПЛ".

Они не то чтобы старались внушить нам это, но это длится уже с августа. Нельзя сказать, что сейчас мы полагаемся только на них – процесс борьбы за титул запущен уже давно", - приводит слова тренера Football.london.

Отметим, что сегодня, 26 апреля, Манчестер Сити примет Арсенал в рамках АПЛ. На ISPORT.ua доступен прогноз на матч чемпионата Англии.


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