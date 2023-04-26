Артета: Зинченко и Жезус сразу сказали, что Арсенал может выиграть АПЛ

Главный тренер Арсенала Микель Артета заявил о том, что его подопечные на старте сезона верили, что могут выиграть чемпионат.

По словам специалиста, новички команды Зинченко и Жезус практически сразу заговорили о победе.

"Они вживаются в команду самым естественным образом. Когда они пришли, а где они играли, всем известно, то через 2-3 недели они сказали: "Мы можем выиграть АПЛ".

Они не то чтобы старались внушить нам это, но это длится уже с августа. Нельзя сказать, что сейчас мы полагаемся только на них – процесс борьбы за титул запущен уже давно", - приводит слова тренера Football.london.

Отметим, что сегодня, 26 апреля, Манчестер Сити примет Арсенал в рамках АПЛ. На ISPORT.ua доступен прогноз на матч чемпионата Англии.