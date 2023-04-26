iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Холодная месть: Игрок Аталанты потроллил Моуринью фотографией с неприличным жестом

Мартен де Рон отомстил за свой родной Роттердам.
Сегодня, 09:30
Мартен де Рон / Getty Images
Мартен де Рон / Getty Images

В рамках 31-го тура чемпионата Италии Аталанта дома уверенно обыграла Рому (3:1). Полузащитник бергамсков Мартен де Рон после поединка решил отомстить главному тренеру римской команды Жозе Моуринью.

Все дело в том, что португальский специалист на прошлой неделе подарил нидерландскому журналисту Джепу Схрейдеру брелок на послематчевой пресс-конференции Рома - Фейеноорд в Лиге Европы - римляне прошли дальше. Таким образом, Моуринью хотел "утешить" журналиста, который, по его мнению, слишком часто вспоминал проигранный роттердамцами Роме финал Лиги конференций.

Полузащитник Аталанты и сборной Нидерландов Мартен де Рон после победы над Ромой в чемпионате Италии решил отомстить за свой родной край.

Читай также: Из футбола в музыку: Антигерой киевского финала Лиги чемпионов попробовал себя в новом амплуа

Игрок в Twitter опубликовал фотографию с брелком Лиги Европы на среднем пальце, подписав: "Когда твои корни в Роттердаме, и ты обыграл Рому". 

Отметим, что  Де Рон является воспитанником двух роттердамских клубов: Фейеноорда и Спарты.

Ранее сообщалось, что у игрока Манчестер Сити есть ребенок после курортного романа.


Статьи по теме

Неожиданные чемпионы: Наполи, Арсенал и другие команды, которые могут выиграть свой чемпионат Неожиданные чемпионы: Наполи, Арсенал и другие команды, которые могут выиграть свой чемпионат
Челси согласовал контракт с Почеттино Челси согласовал контракт с Почеттино
Лунин изъявил желание продлить контракт с Реалом Лунин изъявил желание продлить контракт с Реалом
Наполи определился с заменой Осимхену Наполи определился с заменой Осимхену
Помочь журналистам

Видео

Жирона - Реал 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании
Жирона - Реал 4:2 Видео голов и лучших моментов матча чемпионата Испании

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк обновила свой рекорд, Свитолина поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Рууд выбыл из тройки, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: О’Салливан играет с Бреселем, Аллен - с Джонсом
просмотров

Последние новости

Европа13:00
Неожиданные чемпионы: Наполи, Арсенал и другие команды, которые могут выиграть свой чемпионат
Европа12:50
Челси согласовал контракт с Почеттино
Европа12:30
Лунин изъявил желание продлить контракт с Реалом
Европа12:10
Наполи определился с заменой Осимхену
Бокс11:45
Роберт Гарсия сделал прогноз на бой Ломаченко - Хэйни
Европа11:20
Винисиус иронично отреагировал на свою желтую карточку в матче с Жироной
Европа11:00
Команда, которую уничтожила чернобыльская катастрофа
НБА10:56
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: победный трехочковый Янга возглавил рейтинг
Бокс10:38
Райан Гарсия объяснил, почему проиграл Джервонте Дэвису
НХЛ10:18
Плей-офф НХЛ: расписание и результаты матчей
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK