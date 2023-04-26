Холодная месть: Игрок Аталанты потроллил Моуринью фотографией с неприличным жестом

В рамках 31-го тура чемпионата Италии Аталанта дома уверенно обыграла Рому (3:1). Полузащитник бергамсков Мартен де Рон после поединка решил отомстить главному тренеру римской команды Жозе Моуринью.

Все дело в том, что португальский специалист на прошлой неделе подарил нидерландскому журналисту Джепу Схрейдеру брелок на послематчевой пресс-конференции Рома - Фейеноорд в Лиге Европы - римляне прошли дальше. Таким образом, Моуринью хотел "утешить" журналиста, который, по его мнению, слишком часто вспоминал проигранный роттердамцами Роме финал Лиги конференций.

Полузащитник Аталанты и сборной Нидерландов Мартен де Рон после победы над Ромой в чемпионате Италии решил отомстить за свой родной край.

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Игрок в Twitter опубликовал фотографию с брелком Лиги Европы на среднем пальце, подписав: "Когда твои корни в Роттердаме, и ты обыграл Рому".

When your roots are in Rotterdam and you beat AS Roma. pic.twitter.com/gHVb6CTZjV — Marten de Roon (@Dirono) April 24, 2023

Отметим, что Де Рон является воспитанником двух роттердамских клубов: Фейеноорда и Спарты.

Ранее сообщалось, что у игрока Манчестер Сити есть ребенок после курортного романа.