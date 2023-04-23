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У игрока Манчестер Сити есть ребенок после курортного романа

К чести футболиста, он не стал отрицать отцовство.
Сегодня, 00:49
Бенджамен Менди / Getty Images
Бенджамен Менди / Getty Images

Все еще действующий игрок Манчестер Сити Бенжамен Менди три года назад стал отцом, пишет The Sun.

Три года назад Менди во время поездки в Барселону повстречал 41-летнюю банковскую работницу Иоланду Агуэру, с которой после тусовки зачал ребенка.

Защитник Сити, обвиняемый в сексуальных преступлениях, выплачивает матери своего ребенка по 350 фунтов ежемесячно, однако свою дочь видел всего раз.

Стоит отметить, что женина сразу сообщила Менди о ребенке, а тот не стал отрицать отцоство, хотя в свидетельстве о рождении не фигурирует. С тех пор пара пытается договориться о совместном воспитании девочки.

Хотя Иоланда призналась в интервью, что хотела бы, чтобы ее дочь росла рядом со своим отцом. Она, как и Менди, левша и увлекается футболом.

Напомним, ранее стало известно, что защитник Шахтера тоже ждет ребенка.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бенджамен Менди

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