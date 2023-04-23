У игрока Манчестер Сити есть ребенок после курортного романа
Все еще действующий игрок Манчестер Сити Бенжамен Менди три года назад стал отцом, пишет The Sun.
Три года назад Менди во время поездки в Барселону повстречал 41-летнюю банковскую работницу Иоланду Агуэру, с которой после тусовки зачал ребенка.
Защитник Сити, обвиняемый в сексуальных преступлениях, выплачивает матери своего ребенка по 350 фунтов ежемесячно, однако свою дочь видел всего раз.
Стоит отметить, что женина сразу сообщила Менди о ребенке, а тот не стал отрицать отцоство, хотя в свидетельстве о рождении не фигурирует. С тех пор пара пытается договориться о совместном воспитании девочки.
Хотя Иоланда призналась в интервью, что хотела бы, чтобы ее дочь росла рядом со своим отцом. Она, как и Менди, левша и увлекается футболом.
Напомним, ранее стало известно, что защитник Шахтера тоже ждет ребенка.