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Менди требует от своего бывшего клуба зарплату за два года

Игрок уже ведет переговоры с Сити.
Сегодня, 19:33
Бенджамен Менди / Getty Images
Бенджамен Менди / Getty Images

Бенджамен Менди требует от Манчестер Сити финансовую компенсацию, пишет GFFN.

Напомним, что ранее с французского защитника сняли все обвинения, а спустя несколько дней после освобождения игрок подписал контракт с Лорьяном.

Манчестер Сити приостановил все выплаты Бенджамену после того, как того арестовали, то есть с 26 августа 2021 года. А контракт игрока с "горожанами" истек в июне прошлого года.

Игрок хочет получить хотя бы часть замороженных средств и уже начал переговоры с Ман Сити по этому поводу.

Ранее, напомним, Неймар объявил о желании покинуть ПСЖ.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бенджамен Менди

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