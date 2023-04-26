Наполи определился с заменой Осимхену

Форвард Ромы может пойти на повышение.

Нападающий Наполи Виктор Осимхен с высокой долей вероятности покинет клуб в летнее трансферное окно.

Как сообщает TuttoMercatoWeb со ссылкой на Il Messaggero, руководство неаполитанского клуба уже определилось с потенциальной замену форварду.

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По информации источника, Наполи постарается приобрети нападающего Ромы Тэмми Абрахама. Боссы Ромы готовы рассмотреть предложение по англичанину, ведь тот остановился в прогрессе.

В текущем сезоне Абрахам провел 44 матча за римский клуб, в которых забил восемь голов и выполнил семь голевых передач.

Ранее сообщалось, что ПСЖ приблизился к трансферу лидера Наполи.