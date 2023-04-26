Челси согласовал контракт с Почеттино

Аргентинский специалист близок к назначению в лондонский гранд.

Бывший главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино в ближайшее время заключит контракт с Челси.

Как сообщает TalkSport, руководство "синих" вместе с аргентинским специалистом проводят заключительные переговоры перед подписанием контракта.

По информации источника, стороны уже пришли к устному согласию о сотрудничестве.

Официально о назначении Почеттино может быть объявлено до конца недели.

Ранее сообщалось, что Боруссия Дортмунд хочет усилиться хавбеком Челси.