Челси согласовал контракт с Почеттино
Аргентинский специалист близок к назначению в лондонский гранд.
Бывший главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино в ближайшее время заключит контракт с Челси.
Как сообщает TalkSport, руководство "синих" вместе с аргентинским специалистом проводят заключительные переговоры перед подписанием контракта.
По информации источника, стороны уже пришли к устному согласию о сотрудничестве.
Официально о назначении Почеттино может быть объявлено до конца недели.
Ранее сообщалось, что Боруссия Дортмунд хочет усилиться хавбеком Челси.