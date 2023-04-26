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Челси согласовал контракт с Почеттино

Аргентинский специалист близок к назначению в лондонский гранд.
Сегодня, 12:50
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Бывший главный тренер ПСЖ Маурисио Почеттино в ближайшее время заключит контракт с Челси.

Как сообщает TalkSport, руководство "синих" вместе с аргентинским специалистом проводят заключительные переговоры перед подписанием контракта.

По информации источника, стороны уже пришли к устному согласию о сотрудничестве.

Официально о назначении Почеттино может быть объявлено до конца недели.

Ранее сообщалось, что Боруссия Дортмунд хочет усилиться хавбеком Челси.


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