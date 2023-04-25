Боруссия Дортмунд хочет усилиться хавбеком Челси

Хавбек Челси Конор Галлахер попал в сферу интересов топ-клуба Германии. Об этом сообщает журналист Флориан Плеттенберг.

23-летний англичанин интересен Боруссии Дортмунд. Клуб из Бундеслиги следит за ситуацией вокруг игрока, однако до переговоров пока дошло.

Отметим, Челси оценивает Галлахера в 50 млн евро.

В текущем сезоне на счету англичанина два гола и один ассист в 28 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Почеттино близок к назначению главным тренером Челси.