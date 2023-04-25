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Почеттино близок к назначению главным тренером Челси

Аргентинец может вернуться в Лондон.
Сегодня, 09:07
Маурисио Почеттино / Getty Images
Маурисио Почеттино / Getty Images

Аргентинский тренер Маурисио Почеттино в ближайшее время может возглавить лондонский Челси. Об этом сообщает Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, руководство "синих" провело переговоры с тренером по поводу возможного сотрудничества.

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На данный момент Переговоры находятся на завершающей стадии. Ожидается, что Почеттино присоединится к команде в летнее межсезонье.

Напомним, 51-летний тренер летом прошлого года покинул ПСЖ.

Ранее сообщалось, что Челси близок к подписанию еще одного молодого таланта из Бенфики.


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