Почеттино близок к назначению главным тренером Челси
Аргентинец может вернуться в Лондон.
Аргентинский тренер Маурисио Почеттино в ближайшее время может возглавить лондонский Челси. Об этом сообщает Фабрицио Романо в Twitter.
По информации источника, руководство "синих" провело переговоры с тренером по поводу возможного сотрудничества.
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На данный момент Переговоры находятся на завершающей стадии. Ожидается, что Почеттино присоединится к команде в летнее межсезонье.
Напомним, 51-летний тренер летом прошлого года покинул ПСЖ.
Ранее сообщалось, что Челси близок к подписанию еще одного молодого таланта из Бенфики.