Челси близок к подписанию еще одного молодого таланта из Бенфики

Диего Морейра может также переехать в Лондон.

Лондонский Челси близок к подписанию 18-летнего вингера Бенфики Диего Морейры, пишет 90Min.

Контракт молодого португальца с "орлами" истекает этим летом, и наиболее активно им интересуются Милан и ПСЖ. Однако по информации источников, Челси ближе остальных к его подписанию.

Таким образом 18-летний игрок станет последним футболистом, подписанным в рамках Видения-2030 - плана "синих" по наполнению клубной академии молодыми талантами.

В текущем сезоне Морейра провел всего 2 встречи за основную команду. Зато в прошлом году в составе Бенфики Б помог клубу взять первую в их истории Юношескую Лигу чемпионов.

Ранее юного таланта подписал и донецкий Шахтер.