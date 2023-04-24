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Челси близок к подписанию еще одного молодого таланта из Бенфики

Диего Морейра может также переехать в Лондон.
Вчера, 23:01
Диего Морейра / Getty Images
Диего Морейра / Getty Images

Лондонский Челси близок к подписанию 18-летнего вингера Бенфики Диего Морейры, пишет 90Min.

Контракт молодого португальца с "орлами" истекает этим летом, и наиболее активно им интересуются Милан и ПСЖ. Однако по информации источников, Челси ближе остальных к его подписанию.

Таким образом 18-летний игрок станет последним футболистом, подписанным в рамках Видения-2030 - плана "синих" по наполнению клубной академии молодыми талантами.

В текущем сезоне Морейра провел всего 2 встречи за основную команду. Зато в прошлом году в составе Бенфики Б помог клубу взять первую в их истории Юношескую Лигу чемпионов.

Ранее юного таланта подписал и донецкий Шахтер.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси

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