Шахтер объявил о трансфере эквадорского хавбека

Донецкий Шахтер на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с полузащитником Дэнилом Кастилло.

Кастилло - первый эквадорец в истории донецкого клуба. "Оранжево-черные" договорились о трансфере 19-летнего игрока молодежной сборной Эквадора из ЛДУ Кито (Эквадор). Контракт рассчитан на пять лет (до лета 2028 года).

Дэнил Кастилло – воспитанник эквадорского ЛДУ Кито. С 16 лет он выступал за молодежную и резервную команды клуба, а в сезоне-2022 отыграл 15 матчей в чемпионате (U20) и кубке Либертадорес (U20).

В составе молодежной сборной Эквадора Кастилло дебютировал 8 июня 2022 года. На данный момент на его счету 17 матчей. Он также принял участие на чемпионате Южной Америки (U20), проходившем в 2023 году.

Напомним, что донецкий Шахтер не сумел обыграть киевское Динамо в рамках центрального матча 22-го тура УПЛ.