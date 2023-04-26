Бавария готова потратить рекордную сумму денег на нового нападающего

Мюнхенский клуб сделал выводы после того, как не получилось должным образом заменить Роберта Левандовски.

Потеря Роберта Левандовски, который прошлым летом ушел в Барселону, оказалось слишком существенной для Баварии, которая посчитала, что Садио Мане сможет заменить поляка.

В итоге "ротен" остались с одним номинальным центрфорвардом в лице Эрика Максима Чупо-Мотинга, который, несмотря на все свои старания, не смог в полной мере восполнить голевой дефицит.

В связи с этим Бавария намерена будущим летом подписать нового нападающего. И, как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на журналиста Bild Кристиана Фалька, руководство клуба даже готово потратить на этот трансфер рекордную сумму.

Основными кандидатами считаются Виктор Осимхен (Наполи) и Харри Кейн (Тоттенхэм).

Президент Наполи Аурелио Де Лаурентис заявил, что за своего игрока он потребует не менее 150 миллионов евро, а его лондонский коллега Дэниел Леви готов отпустить Кейна за границу за 80 миллионов.

Ранее стало известно, кем Бавария может заменить Оливера Кана на должности исполнительного директора клуба.