Бавария нашла замену Кану на посту председателя правления
Однако пока легенду клуба не будут увольнять.
Руководство Баварии всерьез задумалось об увольнении своего директора Оливера Кана и уже даже нашла ему замену.
Ранее уже сообщалось, что Кан может лишиться своего поста, именно его считают главным источником проблем мюнхенского клуба. Однако в текущем сезоне Бавария не будет увольнять ни его, ни Салихамиджича.
При этом руководство уже рассматривает кандидатуры на пост гендиректора. Скорее всего, мюнхенцы обратятся к Акселю Хелльману, занимающему аналогичную должность в Айнтрахте.
При этом, если процесс замены директора затянется, временно этот пост может занять Карл-Хайнц Румменигге.
Также стало известно, что Бавария рассматривает вариант с любопытным обменом с Наполи.