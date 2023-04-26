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Бавария нашла замену Кану на посту председателя правления

Однако пока легенду клуба не будут увольнять.
Сегодня, 18:34
Оливер Кан / Getty Images
Оливер Кан / Getty Images

Руководство Баварии всерьез задумалось об увольнении своего директора Оливера Кана и уже даже нашла ему замену.

Ранее уже сообщалось, что Кан может лишиться своего поста, именно его считают главным источником проблем мюнхенского клуба. Однако в текущем сезоне Бавария не будет увольнять ни его, ни Салихамиджича.

При этом руководство уже рассматривает кандидатуры на пост гендиректора. Скорее всего, мюнхенцы обратятся к Акселю Хелльману, занимающему аналогичную должность в Айнтрахте.

При этом, если процесс замены директора затянется, временно этот пост может занять Карл-Хайнц Румменигге.

Также стало известно, что Бавария рассматривает вариант с любопытным обменом с Наполи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Оливер Кан Бавария Мюнхен

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