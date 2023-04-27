Немецкий клуб решил сделать бесплатный вход на домашние матчи

В следующем сезоне этот проект только протестируют.

Фортуна Дюссельдорф намерена сделать вход на свои домашние матчи бесплатным, сообщает официальный сайт клуба.

В данный момент немецкий клуб играет во второй Бундеслиге, где занимает шестое место. И уже в следующем сезоне Фортуна будет тестировать бесплатный вход на стадион.

Если эксперимент окажетсяч удачным, клуб планирует сделать бесплатными все домашние матчи навсегда. Проект уже в процессе обсуждения с городскими властями.

"Цель - снова обеспечить первоклассный футбол в Дюссельдорфе и сплотить всех жителей города вокруг клуба. Мы называем это "Фортуна для всех".

Это стало возможным благодаря нашим новым стратегическим компаньонам Hewlett Packard Enterprise, Provincial, TARGOBANK и Common Goal, которые разделяют наше убеждение, что футбол прежде всего принадлежит фанам", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, ранее клуб из высшего дивизиона Бразилии поддержал ФК Мариуполь.