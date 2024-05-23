Бохум - Фортуна 0:3: обзор матча и результат игры 23.05.2024
В четверг, 23 мая, на Воновия Рурштадионе состоялся первый матч плей-офф за место в Бундеслиге в следующем сезоне между Бохумом и Фортуной.
И по итогам первой же игры судьбу данного противостояния можно считать решенной.
На 13-й минуте после подачи с углового Филипп Хофманн срезал мяч в собственные ворота.
А уже после перерыва в течение восьми минут коллектив из Дюссельдорфа еще дважды отправил мяч в сетку ворот хозяев поля: сначала отличился Феликс Клаус, а Янник Энгельгардт довел счет до разгромного.
Судья зафиксировал разгромную победу Фортуны со счетом 3:0. Ответный матч состоится 27 мая.
Статистика матча Бохум - Фортуна плей-офф Бундеслиги
Бохум - Фортуна 0:3
Голы: Хофманн, 13 (аг), Клаус, 64, Энгельгардт, 72.
Ожидаемые голы (xG): 1.32 - 2.25
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 15 - 20
Удары в створ: 3 - 8
Фолы: 13 - 14
Бохум: Луте - Пасслак, Ордец, Шлоттербек, Бернарду - Беро (Дашнер, 82), Остергаге (Лосилла, 63), Асано (Брошински, 63), Штегер, Виттек (Антви-Аджей, 71) - Хофманн (Пасиенсия, 71).
Фортуна: Кастенмайер - Циммерманн, Обердорф, де Вайс, Ийоха - Клаус (Немец, 87), Танака, Энгельгардт (Учино, 87), Зоботтка (Йоганнессон, 82), Цолис (Аппелькамп, 87) - Вермей (Дефернер, 85).
Предупреждения: Лосилла - Бернарду.
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