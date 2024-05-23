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Бохум - Фортуна 0:3: обзор матча и результат игры 23.05.2024

Представитель второго по силе немецкого дивизиона приблизился к повышению в классе.
Вчера, 23:27
Фортуна Дюссельдорф / Getty Images
Фортуна Дюссельдорф / Getty Images

В четверг, 23 мая, на Воновия Рурштадионе состоялся первый матч плей-офф за место в Бундеслиге в следующем сезоне между Бохумом и Фортуной.

И по итогам первой же игры судьбу данного противостояния можно считать решенной.

На 13-й минуте после подачи с углового Филипп Хофманн срезал мяч в собственные ворота.

А уже после перерыва в течение восьми минут коллектив из Дюссельдорфа еще дважды отправил мяч в сетку ворот хозяев поля: сначала отличился Феликс Клаус, а Янник Энгельгардт довел счет до разгромного.

Судья зафиксировал разгромную победу Фортуны со счетом 3:0. Ответный матч состоится 27 мая.

Статистика матча Бохум - Фортуна плей-офф Бундеслиги

Бохум - Фортуна 0:3
Голы: Хофманн, 13 (аг), Клаус, 64, Энгельгардт, 72.

Ожидаемые голы (xG): 1.32 - 2.25
Владение мячом: 56% - 44%
Удары: 15 - 20
Удары в створ: 3 - 8
Фолы: 13 - 14

Бохум: Луте - Пасслак, Ордец, Шлоттербек, Бернарду - Беро (Дашнер, 82), Остергаге (Лосилла, 63), Асано (Брошински, 63), Штегер, Виттек (Антви-Аджей, 71) - Хофманн (Пасиенсия, 71).

Фортуна: Кастенмайер - Циммерманн, Обердорф, де Вайс, Ийоха - Клаус (Немец, 87), Танака, Энгельгардт (Учино, 87), Зоботтка (Йоганнессон, 82), Цолис (Аппелькамп, 87) - Вермей (Дефернер, 85).

Предупреждения: Лосилла - Бернарду.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига Бохум Фортуна Дюссельдорф

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