Байер - Фортуна Дюссельдорф 4:0: обзор матча и результат игры 03.04.2024

Лидер Бундеслиги отправил в ворота дюссельдорфцев четыре мяча.

В среду, 3 апреля, Байер принимал на своем поле Фортуну Дюссельдорф в матче полуфинала Кубка Германии.

Леверкузенская команда, уверенно идущая к чемпионству, обеспечила себе возможность завоевать еще один трофей в сезоне. "Фармацевты" уверенно разобрались с представителем второго дивизиона, одержав победу со счетом 4:0, и вышли в финал национального кубка.

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Подопечные Хаби Алонсо быстро вышли вперед, когда на седьмой минуте отличился Джереми Фримпонг, а еще до перерыва довели счет до разгромного усилиями Амина Адли и Флориана Вирца. Во второй половине поединка немецкий полузащитник оформил дубль, реализовав пенальти.

В финале Кубка Германии Байер ждет встреча с еще один представителем второй Бундеслиги - Кайзерслаутерном. Решающий матч состоится 25 мая.

Статистика матча Байер - Фортуна Дюссельдорф 1/2 финала Кубка Германии

Байер - Фортуна Дюссельдорф 4:0

Голы: Фримпонг, 7, Адли, 20, Вирц, 35, 60 (пен.)

Ожидаемые голы (xG): 3.03 - 0.65

Владение мячом: 72% - 28%

Удары: 15 - 5

Удары в створ: 7 - 4

Угловые: 8 - 1

Фолы: 5 - 10

Атаки: 149 - 48

Байер: Коварж - Станишич, Та, Тапсоба - Фримпонг, Джака (Коссуну, 78), Андрих, Гримальдо (Инкапиэ, 71) - Виртц (Хофманн, 65), Адли (Телла, 65) - Шик (Бонифасе, 66)

Фортуна: Кастенмайер - Циммерманн (Вермей, 85), Хоффманн (Куарши, 46), Зиберт, Обердорф, Ийоа (Ястшембски, 76) - Йоуханнессон, Энгельхардт, Клаус (Зоботтка, 46) - Цолис, Мустафа (Немец, 65).

Предупреждение: Цолис.

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