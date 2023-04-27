Вратарь Баварии намерен сменить клуб будущим летом

Александер Нюбель не видит для себя перспектив в Мюнхене.

Будущим летом завершится двухлетняя аренда Александера Нюбеля во французском Монако.

Контракт 26-летнего немца принадлежит мюнхенской Баварии. Однако сам футболист не собирается продолжать карьеру в Мюнхене.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на немецкого журналиста Максимилиана Коха, Нюбель хочет найти себе новую команду, где он будет получать стабильное игровое время.

Нюбель не видит для себя перспектив в Баварии, пока там есть Мануэль Нойер. Сам мюнхенский клуб готов продать голкипера, однако планирует договориться с его будущей командой про опцию об обратном выкупе.

В нынешнем сезоне Александер Нюбель появился на поле 42 раза, пропустив 63 гола и отстояв на "ноль" девять раз.

Ранее стало известно, что Бавария заинтересовалась полузащитником лондонского Челси.