Бавария хочет усилиться хавбеком Челси
Ковачич попал в сферу интересов мюнхенцев.
Бавария намерена летом усилиться полузащитником Челси Матео Ковачичем. Об этом сообщает издание Bild.
Для укрепления центра поля мюнхенцы хотят пригласить хорвата, с которым Тухель работал в Челси. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до 2024 года.
Отметим, "синие" готовы расстаться летом с Ковачичем, если получат достойное предложение.
В текущем сезоне на счету 28-летнего хорвата один гол и один ассист в 23 матчах АПЛ.
Ранее сообщалось, что Челси согласовал контракт с Почеттино.