Бавария хочет усилиться хавбеком Челси

Бавария намерена летом усилиться полузащитником Челси Матео Ковачичем. Об этом сообщает издание Bild.

Для укрепления центра поля мюнхенцы хотят пригласить хорвата, с которым Тухель работал в Челси. Контракт игрока с лондонским клубом рассчитан до 2024 года.

Отметим, "синие" готовы расстаться летом с Ковачичем, если получат достойное предложение.

В текущем сезоне на счету 28-летнего хорвата один гол и один ассист в 23 матчах АПЛ.

Ранее сообщалось, что Челси согласовал контракт с Почеттино.