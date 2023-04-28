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Футбол

Почти половина футбольных агентов не прошла первый тест ФИФА на получение лицензии

Несмотря на неудачу, у тех, кто хочет получить лицензию агента, осенью еще будет шанс сдать экзамен.
Сегодня, 01:04
ФИФА / Getty Images
ФИФА / Getty Images

Почти половина кандидатов, желающих получить лицензию футбольного агента, провалила экзамен ФИФА.

По информации The Athletic, из 3800 человек, которые сдавали экзамен 19 апреля, только 1962 человека (52%) успешно прошли тест и смогут получить лицензию футбольного агента ФИФА.

Новые правила для агентов были утверждены на заседании Совета ФИФА в Катаре в прошлом году, и экзамен был введен с целью "повысить профессиональные и этические стандарты профессии".

В соответствии с новыми Правилами футбольных агентов ФИФА (FFAR) агенты теперь должны иметь лицензию на практику с 1 октября этого года. Это означает, что те, кто не сдал экзамен, смогут работать во время летнего трансферного окна.

Затем у проваливших тест будет вторая возможность сдать экзамен 20 сентября. Дальнейшие тесты запланированы на май и ноябрь 2024 года.

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Апрельский экзамен сдавали кандидаты из 138 стран-членов ФИФА в разных местах по всему миру. Каждому кандидату было задано 20 случайных вопросов из пула из 200, чтобы снизить риск сговора, с проходным баллом в 75%.

Хотя первоначально на лицензию подали 6 586 заявок, ФИФА получила только 3 800 заявок на экзамены.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: агент фифа

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