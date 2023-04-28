Почти половина футбольных агентов не прошла первый тест ФИФА на получение лицензии

Несмотря на неудачу, у тех, кто хочет получить лицензию агента, осенью еще будет шанс сдать экзамен.

Почти половина кандидатов, желающих получить лицензию футбольного агента, провалила экзамен ФИФА.

По информации The Athletic, из 3800 человек, которые сдавали экзамен 19 апреля, только 1962 человека (52%) успешно прошли тест и смогут получить лицензию футбольного агента ФИФА.

Новые правила для агентов были утверждены на заседании Совета ФИФА в Катаре в прошлом году, и экзамен был введен с целью "повысить профессиональные и этические стандарты профессии".

В соответствии с новыми Правилами футбольных агентов ФИФА (FFAR) агенты теперь должны иметь лицензию на практику с 1 октября этого года. Это означает, что те, кто не сдал экзамен, смогут работать во время летнего трансферного окна.

Затем у проваливших тест будет вторая возможность сдать экзамен 20 сентября. Дальнейшие тесты запланированы на май и ноябрь 2024 года.

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Апрельский экзамен сдавали кандидаты из 138 стран-членов ФИФА в разных местах по всему миру. Каждому кандидату было задано 20 случайных вопросов из пула из 200, чтобы снизить риск сговора, с проходным баллом в 75%.

Хотя первоначально на лицензию подали 6 586 заявок, ФИФА получила только 3 800 заявок на экзамены.