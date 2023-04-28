Барселона закроет клубный телеканал, чтобы сократить финансовые расходы

Барселона закроет свой клубный телеканал Barca TV в качестве меры по сокращению расходов, и решение будет официально объявлено в ближайшие недели, сообщает The Athletic.

Канал, который был запущен в 1999 году, будет закрыт 30 июня и оставит без работы более 100 человек, включая штатных сотрудников и фрилансеров.

Барселона не будет продлевать сделку с Telefonica, испанской телекоммуникационной компанией, по аутсорсингу Barca TV. Источники в клубе говорят, что это решение может сэкономить клубу около 13 миллионов евро за сезон.

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За последний год каталонцы обдумывали возможность самостоятельного управления Barca TV и превращения его в более жизнеспособный продукт, но они не смогли найти способ сделать это.