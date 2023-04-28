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Особый гость: Бекхэм посетил тренировочную базу ПСЖ

Англичанин побывал в Париже, где заехал к своей бывшей команде.
Сегодня, 09:50
Дэвид Бекхэм с игроками ПСЖ / psg.fr
Дэвид Бекхэм с игроками ПСЖ / psg.fr

В воскресенье, 30 апреля, в рамках 33-го тура чемпионата Франции ПСЖ проведет поединок с Лорьяном.

В преддверии поединка парижане продолжают упорно тренироваться, готовясь к важной игре.

В рамках своего визита в Париж легендарный англичанин Дэвид Бекхэм решил посетить тренировочное занятие своего бывшего клуба.

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Бекхэм тепло пообщался со своими друзьями, а также сделал памятные фотографии со звездами команды: Килианом Мбаппе, Серхио Рамосом, Лионелем Месси и другими.

Напомним, что ПСЖ был последней командой в игровой карьере Бекхэма. Англичанин выступал за клуб с января по май 2013 года.

Ранее сообщалось, что ПСЖ подаст заявку на покупку Стад де Франс.


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