Особый гость: Бекхэм посетил тренировочную базу ПСЖ
В воскресенье, 30 апреля, в рамках 33-го тура чемпионата Франции ПСЖ проведет поединок с Лорьяном.
В преддверии поединка парижане продолжают упорно тренироваться, готовясь к важной игре.
В рамках своего визита в Париж легендарный англичанин Дэвид Бекхэм решил посетить тренировочное занятие своего бывшего клуба.
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Бекхэм тепло пообщался со своими друзьями, а также сделал памятные фотографии со звездами команды: Килианом Мбаппе, Серхио Рамосом, Лионелем Месси и другими.
Напомним, что ПСЖ был последней командой в игровой карьере Бекхэма. Англичанин выступал за клуб с января по май 2013 года.
Ранее сообщалось, что ПСЖ подаст заявку на покупку Стад де Франс.