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Коваленко - лучший игрок Специи в матче против Монцы по версиям WhoScored и SofaScore

Украинец не разочаровал своей игрой несмотря на плохой результат матча.
Сегодня, 00:22
Виктор Коваленко / Getty Images
Виктор Коваленко / Getty Images

В рамках 32 тура чемпионата Италии Специя проиграла Монце со счетом 0:2.

Статистические порталы WhoScored и SofaScore достаточно высоко оценили игру украинского хавбека Виктора Коваленко.

Футболист "орлят" получил оценку 6.8 от WhoScored и отметку в 7.1 на SofaScore. Стоит отметить, что оба сайта считают украинца лучшим игроком этого матча в составе Специи.

На счету Коваленко 34 касания мяча, 21 точный пас из 24, одна ключевая передача, один созданный момент, 3 удара, 4 из 5 выигранных единоборств и один перехват.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: монца Специя

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