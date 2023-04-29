"Мамма мия": Поклонники Феликса восхитились его возлюбленной, которая провела фотоссесию в бикини
Нападающий мадридского Атлетико Жоау Феликс, который ныне выступает за Челси на правах аренды, пока не может адаптироваться в составе лондонской команды.
У его возлюбленной Маргариды Корсейро дела идут намного успешнее. Девушка является моделью и актрисой, а ее последняя фотоссесия вызвала фурор в социальных сетях.
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Девушка опубликовала в Instagram серию фотографий, на которых она в черном белье.
20-летняя португальская модель вызвала бурную реакцию в социальных сетях:
- "Феликсу очень повезло".
- "Это сумасшествие. Феликсу повезло".
- "Мамма миа".
Отметим, что пара встречается с 2019-го года, когда они познакомились в Интернете.
В текущем сезоне португалец провел 16 игр за лондонский Челси, в которых забил всего два гола.
Ранее сообщалось, что фанаты Реала озлобились на Феликса после матча с Челси.