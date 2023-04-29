Двойное счастье: Звезда сборной Англии станет отцом близнецов

Джеймс Мэддисон с возлюбленной в скорее время станут счастливыми родителями.

Полузащитник сборной Англии и Лестера Джеймс Мэддисон в ближайшее время станет отцом близнецов.

Английский игрок вместе с возлюбленной Кеннеди Алекс сообщили о том, что ждут двойняшек.

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"Секреты раскрыты. У нас будут близнецы! Мы не можем дождаться встречи с нашими мальчиком и девочкой", - написала Алекс. Девушка опубликовала короткий ролик с УЗИ.

"Особые новости, которыми я хочу поделиться с моими друзьями и подписчиками - еще пополнения в нашей семье. Близнецы!", - написал Мэддисон.

Отметим, что звездную пару поздравили друзья и знакомые:

"Боже мой, какие прекрасные новости!", - написала девушка Кайла Уокера Энни Килнер.

"Эй, это круто. Поздравляю вас, ребята!", - написал Аарон Рамсдейл.

"Поздравляю, брат", - опубликовал запись Джуд Беллингем.

Напомним, что в 2021 году у пары родился сын, которого назвали Лео.

Ранее сообщалось, что Неймар вместе с шикарной моделью объявили, что ждут ребенка.