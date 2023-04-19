iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Милота и счастье: Неймар вместе с шикарной моделью объявили, что ждут ребенка

Бразильский футболист подтвердил свои отношения с Бруну Бьянкарди.
Сегодня, 08:50
Неймар с возлюбленной / The Sun/thesun.co.uk
Неймар с возлюбленной / The Sun/thesun.co.uk

Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар восстанавливается от травмы, которую получил несколько месяцев назад.

Несмотря на то, что 31-летний игрок не может играть, поводов для радости у него масса. Неймар официально сообщил о том, что он вместе с яркой моделью Бруной Бьянкарди ждут ребенка.

Девушка опубликовала серию фотографий в Instagram, где оставила милый пост по поводу ребенка.

"Мы мечтаем о твоей жизни, мы планируем твое появление, и знание того, что ты здесь, чтобы завершить нашу любовь, делает наши дни намного счастливее. Ты придешь в прекрасную семью, с братом, бабушкой, дедушкой, тетями и дядями, которые уже очень любят тебя! Приходи скорее, сынок, мы не можем тебя дождаться!", - написала Бруна.

Читай также: Джорджина рассказала о самом необычном месте, где она занималась любовью с Роналду

Отметим, что Неймар и Бьянкарди встречаются с августа 2021 года. Первый раз пара появились на публике зимой прошлого года.

Ранее сообщалось, что горячая медсестра предложила помощь травмированному игроку Боруссии Д.


Статьи по теме

Шевченко: Для украинцев очень важно, что за нами стоит почти весь мир Шевченко: Для украинцев очень важно, что за нами стоит почти весь мир
УПЛ: Ингулец примет Рух УПЛ: Ингулец примет Рух
Интер - Бенфика: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов Интер - Бенфика: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Спалетти высказался о вылете Наполи из ЛЧ Спалетти высказался о вылете Наполи из ЛЧ
Помочь журналистам

Видео

Наполи - Милан 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Наполи - Милан 1:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась на несколько сотен мест, Цуренко опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович первая ракетка мира, Крутых - лучший из Украины
просмотров
Чемпионат мира по снукеру-2023: Хиггинс одолел Грейса
просмотров

Последние новости

Европа12:14
Шевченко: Для украинцев очень важно, что за нами стоит почти весь мир
Украина12:10
УПЛ: Ингулец примет Рух
Лига Чемпионов12:00
Интер - Бенфика: смотреть онлайн-трансляцию матча Лиги чемпионов
Европа11:36
Спалетти высказался о вылете Наполи из ЛЧ
НХЛ11:30
Плей-офф НХЛ: расписание и результаты матчей
Европа11:20
Определилась судьба Забитцера в Манчестер Юнайтед
ММА11:00
Амосов сообщил, когда планирует провести свой следующий бой
Европа10:59
Ман Сити желает продлить контракт с Холандом
Бокс10:40
Промоутер Джошуа назвал условие, при котором состоится бой Усик - Фьюри
Бокс10:27
Лопес сделал прогноз на бой Хэйни-Ломаченко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK