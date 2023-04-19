Милота и счастье: Неймар вместе с шикарной моделью объявили, что ждут ребенка

Нападающий сборной Бразилии и ПСЖ Неймар восстанавливается от травмы, которую получил несколько месяцев назад.

Несмотря на то, что 31-летний игрок не может играть, поводов для радости у него масса. Неймар официально сообщил о том, что он вместе с яркой моделью Бруной Бьянкарди ждут ребенка.

Девушка опубликовала серию фотографий в Instagram, где оставила милый пост по поводу ребенка.

"Мы мечтаем о твоей жизни, мы планируем твое появление, и знание того, что ты здесь, чтобы завершить нашу любовь, делает наши дни намного счастливее. Ты придешь в прекрасную семью, с братом, бабушкой, дедушкой, тетями и дядями, которые уже очень любят тебя! Приходи скорее, сынок, мы не можем тебя дождаться!", - написала Бруна.

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Отметим, что Неймар и Бьянкарди встречаются с августа 2021 года. Первый раз пара появились на публике зимой прошлого года.

Ранее сообщалось, что горячая медсестра предложила помощь травмированному игроку Боруссии Д.