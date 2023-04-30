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Стали известны лучшие игрок и тренер 23-го тура УПЛ

Свои награды получил дуэт из Зари.
Сегодня, 10:49
Эдоардо Герреро и Патрик ван Леувен / УПЛ
Эдоардо Герреро и Патрик ван Леувен / УПЛ

Пресс-служба УПЛ опубликовала имена лучшего игрока и тренера прошедшего двадцать третьего тура чемпионата Украины.

Обе награды получили представители луганской Зари, а именно лучшим футболистом стал панамец Эдоардо Гереро, а тренером нидерландец Патрик ван Леувен.

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В 23 туре УПЛ Заря уверенно победила одесский Черноморец со счетом 1:3. Герреро отличился забитым мячем и результативной передачей.

Напомним, что луганская команда идет на третьем месте чемпионата Украины, имея 49 очков в своем активе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Заря Луганск Патрик ван Леувен Эдуардо Герреро

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