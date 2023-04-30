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"Чувствую себя дерьмово" Судья извинился перед Боруссией за ошибку, которая может стоить ей титула

Саша Штегеманн заявил, что сам остался недоволен своей работой.
Сегодня, 15:35
Бохум - Боруссия Дортмунд / Getty Images
Бохум - Боруссия Дортмунд / Getty Images

В рамках 30 тура чемпионата Германии Боруссия сыграла с Бохумом вничью 1:1.

Дортмундцы могут вполне оставаться недовольны как результатом, так и работой арбитра во встрече.

Саша Штегеманн не углядел, как минимум, один 11-метровый, который "шмели" должны были пробивать.

Рефери через несколько дней после поединка решился прокомментировать эпизод, заявив, что действительно ошибся и недоволен тем, как отработал во встрече.

"Я очень раздражен, чувствую себя дерьмово. Ночью я очень мало спал, меня самого такая работа не устраивает. Вы просыпаетесь с плохими ощущениями, потому что злитесь из-за своего ошибочного решения.

Я просматривал этот момент с пенальти на Адееми... На поле я его не увидел. Как судья, я имею право решать эпизод на поле, не используя без надобности видеопомощника", - приводит слова судьи Goal.com.

Напомним, что из-за ошибки Штегеманна Боруссию Дортмунд может обогнать Бавария, которая сегодня, 30 апреля играет с берлинской Гертой.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бундеслига Боруссия Дортмунд

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