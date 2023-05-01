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Вернидуб: Может ли проект Кривбасса дорости до чемпионства? Сто процентов

Наставник криворожского клуба амбициозно настроен в вопросе будущих достижений клуба.
Сегодня, 14:18
Юрий Вернидуб / ФК Кривбасс
Юрий Вернидуб / ФК Кривбасс

Главный тренер криворожского Кривбасса Юрий Вернидуб поделился мыслями о возможных достижениях клуба в будущем.

По словам Вернидуба, его коллектив вполне может достичь чемпионства.

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"Может ли наш проект дорасти до чемпионства? Сто процентов. Я разговаривал с Константином Караманцем не один раз. У него серьезные цели и амбиции. Дай Бог, чтобы они были реализованы.

У нас есть все, чтобы плодотворно работать и достигать высоких целей: поля, база. Во время войны это все строить - дорогого стоит", - приводит слова украинца пресс-служба клуба, ссылаясь на YouTube-канал "Бомбардир".

Напомним, что в текущем сезоне УПЛ криворожская команда идет на шестой позиции с 31 очком в активе.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс Юрий Вернидуб

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