"Мы скучаем по тебе": Фанаты Тоттенхэма оставили послание Конте, который наслаждается отдыхом в Париже

Итальянский специалист наслаждается отпуском, но лондонцы хотят вернуть его.

Итальянский тренер Антонио Конте покинул стан английского Тоттенхэма после критики команды и клуба.

Сейчас специалиста находится в Париже (Франция), где отдыхает с женой Витторией и дочерью Элизабеттой.

Конте в Instagram опубликовал серию фотографий с осмотра достопримечательностей Парижа.

Специалист поделился фотографиям на фоне Эйфелевой башне, Лувре, Триумфальной арке и базилике Сакре-Кер.

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Стоит отметить, что фанаты лондонской команды оставили послание в комментариях. Болельщики отметили вклад и желают, что итальянец вернулся.

"Скучаю по тебе в Тоттенхэме".

"Мы скучаем, старик".

"Могу поспорить, что тебе нравится не переживать о проблемах Тоттенхэма каждую неделю".

"Две недели назад ушел от Тоттенхэма (прим. - месяц назад был уволен), но уже выглядит моложе".

Ранее сообщалось, что Роналду опубликовал трогательное фото с Джорджиной после слухов о проблемах.