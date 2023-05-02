"Мы скучаем по тебе": Фанаты Тоттенхэма оставили послание Конте, который наслаждается отдыхом в Париже
Итальянский специалист наслаждается отпуском, но лондонцы хотят вернуть его.
Итальянский тренер Антонио Конте покинул стан английского Тоттенхэма после критики команды и клуба.
Сейчас специалиста находится в Париже (Франция), где отдыхает с женой Витторией и дочерью Элизабеттой.
Конте в Instagram опубликовал серию фотографий с осмотра достопримечательностей Парижа.
Специалист поделился фотографиям на фоне Эйфелевой башне, Лувре, Триумфальной арке и базилике Сакре-Кер.
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Стоит отметить, что фанаты лондонской команды оставили послание в комментариях. Болельщики отметили вклад и желают, что итальянец вернулся.
- "Скучаю по тебе в Тоттенхэме".
- "Мы скучаем, старик".
- "Могу поспорить, что тебе нравится не переживать о проблемах Тоттенхэма каждую неделю".
- "Две недели назад ушел от Тоттенхэма (прим. - месяц назад был уволен), но уже выглядит моложе".
Ранее сообщалось, что Роналду опубликовал трогательное фото с Джорджиной после слухов о проблемах.