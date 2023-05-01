"Мне дали безалкогольное пиво, ужасная организация": Хавбек ПСВ зажег после победы в Кубке Нидерландов

Джоуи Веерман остался недоволен тем, что ему не дали выпить после завоевания трофея.

В рамках финала Кубка Нидерландов ПСВ в серии пенальти победил Аякс.

Впрочем, один из игроков эйндховенского клуба Джоуи Веерман остался недовольным после завершения матча.

Ниделандец обвинил организаторов в плохой организации финала. Дело в том, что после финала нидерландец не смог выпить алкогольное пиво.

"Они только что дали мне безалкогольное пиво, очень плохая организация", - сказал Джоуи на флэш-интервью.

❌🍺 "Ik krijg net een 0.0 blikkie in mijn handen, echt dramatisch geregeld hier" 😂#ajapsv pic.twitter.com/YjmBDDs6X2 — ESPN NL (@ESPNnl) April 30, 2023

Однако, история завершилась хэппи-эндом, ведь хавбек смог добраться до желаемого уже на полноценной послематчевой пресс-конференции.

Joey Veerman heeft zijn biertje gevonden 😜🍺#ajapsv pic.twitter.com/8n8mVzNQ5Z — ESPN NL (@ESPNnl) April 30, 2023

Cтоит отметить, что в текущем сезоне полузащитник во всех турнирах провел 46 игр, забив 9 голов и отдав 13 голевых передач.