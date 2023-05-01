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"Мне дали безалкогольное пиво, ужасная организация": Хавбек ПСВ зажег после победы в Кубке Нидерландов

Джоуи Веерман остался недоволен тем, что ему не дали выпить после завоевания трофея.
Сегодня, 13:40
Джоуи Веерман / Getty Images
Джоуи Веерман / Getty Images

В рамках финала Кубка Нидерландов ПСВ в серии пенальти победил Аякс.

Впрочем, один из игроков эйндховенского клуба Джоуи Веерман остался недовольным после завершения матча.

Ниделандец обвинил организаторов в плохой организации финала. Дело в том, что после финала нидерландец не смог выпить алкогольное пиво.

"Они только что дали мне безалкогольное пиво, очень плохая организация", - сказал Джоуи на флэш-интервью.

Однако, история завершилась хэппи-эндом, ведь хавбек смог добраться до желаемого уже на полноценной послематчевой пресс-конференции.

Cтоит отметить, что в текущем сезоне полузащитник во всех турнирах провел 46 игр, забив 9 голов и отдав 13 голевых передач.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: алкоголь нидерланды ПСВ

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