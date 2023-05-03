Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0: обзор матча и результат игры 02.05.2023

Во вторник, 2 мая, в Сан-Себастьяне прошел матч 33-го тура испанской Ла Лиги, в котором Реал Сосьедад принимал в гостях мадридский Реал.

"Бланкос" подошли к этой встрече с явными потерями: Лука Модрич и Давид Алаба травмированы, Винисиус Жуниор и Эдуардо Камавинга дисквалифицированы, а Карим Бензема получил отдых. Потеря столь важных исполнителей не могла не сказаться на общем качестве игры всей команды.

Хозяева поля в свою очередь могли открывать счет еще по ходу первого тайма, но удар Мартина Субименди на себя приняла перекладина, а в остальных случаях "басков" подводила точность + отлично сыграл Тибо Куртуа.

На старте второго тайма своей команде "подложил свинью" Эдер Милитао. Разыграв удар от ворот, бразилец, находясь под прессингом, отдал неточную передачу назад на Куртуа. Мяч попал к Такефусо Кубо, который вывел Сосьедад вперед.

Источник: Getty Images

А спустя некоторое время Дани Карвахаль еще сильнее подставил свою команду, заработав вторую желтую карточку. После этого вопрос заключался в том, а сможет ли команда Иманоля Альгуасиля забить еще.

Источник: Getty Images

И она смогла. Андер Барренечеа получил мяч на фланге, вошел в штрафную и мощным низовым ударом пробил в ближний угол - Куртуа не спас "королевский клуб".

Сосьедад заработал важные три очка, которые должны помочь команде занять четвертое место по итогам сезона. Мадрид же предоставил Атлетико прекрасную возможность выйти на второе место - для этого "матрасники" дома должны обыграть Кадис.

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Статистика матча Реал Сосьедад - Реал Мадрид 33-го тура Ла Лиги

Реал Сосьедад - Реал Мадрид 2:0

Голы: Кубо, 47, Барренечеа, 86.

Владение мячом: 53% - 47%

Удары: 9 - 10

Удары в створ: 4 - 5

Фолы: 17 - 9

Ожидаемые голы (xG): 2.04 - 0.65

Реал Сосьедад: Ремиро - Горосабель (Элустондо, 63), Субельдия (Пачеко, 64), Ле Норман, Муньос - Мерино, Субименди, Оярсабаль, Сильва (Ильярраменди, 89) - Кубо (Барренечеа, 74), Серлот (Фернандес, 74).

Реал Мадрид: Куртуа - Карвахаль, Милитао, Рюдигер, Начо - Себальос, Чуамени, Кроос (Васкес, 63) - Асенсио (Аррибас, 82), Мариано (Родригес, 59), Родриго.

Предупреждения: Горосабель - Карвахаль, Себальос, Начо, Родриго.

Удаление: Карвахаль (вторая желтая).